Van Rocket League tot Just Dance, maar zonder FIFA: IOC organiseert eerste "Olympische Spelen voor esports"

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) laat drie dagen lang gamers uit alle hoeken van de wereld strijden om een plekje in de finales van Rocket League, Zwift, Just Dance, Gran Turismo, Tic Tac Bow en nog veel meer.



Esportsexpert Birger De Geyter legt vanuit Singapore uit waarom het IOC zich nu ook richt op e-sport: "Het IOC realiseert zich dat er onder Gen Z, de generatie geboren tussen 1995 en 2012, veel gamers zijn. Ze willen deze jongeren betrekken bij de olympische gedachte, aangezien ze ook een belangrijke doelgroep vormen voor de traditionele Olympische Spelen.”



“Een voorbeeld hiervan is hoe ze via Fortnite mensen enthousiast willen maken voor schietsport, zodat meer mensen daadwerkelijk naar die discipline gaan kijken tijdens de echte Olympische Spelen", zegt De Geyter, die mede-CEO is van een Unlocked, een bedrijfje uit de sector.

Er was aanvankelijk veel negativiteit bij de presentatie van het format. Een deel van de controverse lag aan het feit dat veel geselecteerde games niet bekend genoeg zouden zijn, terwijl populaire games zoals League of Legends, Counter-Strike en Rocket League werden genegeerd.

Het IOC heeft gehoor gegeven aan die kritiek en exhibitietoernooien geïntegreerd in het evenement, zodat ook spelers van andere populaire games, met als uithangbord Rocket League, de kans krijgen om deel te nemen.



In totaal zijn er 10 e-sporten geselecteerd gelinkt aan een federatie met daarnaast 5 exhibitietoernooien (zie tabel onderaan artikel).



Stap voor stap

"Als ik nu zie waar ze naartoe willen, sta ik achter het concept. Ze pakken het uiterst gestructureerd aan", weet De Geyter. Ook hij had twijfels, maar is inmiddels overtuigd. "Hun doel is zeker niet om e-sport een traditionele olympische sport te maken. Daarom zal het evenement jaarlijks worden georganiseerd in plaats van eens in de vier jaar, zodat ze elk jaar kunnen verbeteren in de organisatie."

"Ze hebben het op korte termijn opgezet, maar ze willen op den duur ook de grote uitgevers betrekken. Het grootste struikelblok nu is dat ze games zoals League of Legends of Counter-Strike niet kunnen linken aan een sportfederatie." "Het inpassen van een schietspel zal altijd gevoelig liggen binnen de olympische gedachte, maar ze streven ernaar om hybride vormen te integreren. Zo wordt bijvoorbeeld Fortnite gebruikt, dat van nature een schietspel is waarbij je tegenstanders uitschakelt, maar in samenwerking met de uitgever kan het nu in een andere context worden geïntegreerd."

Sportfederaties spelen belangrijke rol

Elke internationale sportfederatie had de vrijheid om te kiezen met welke game-uitgevers ze wilden samenwerken. De mondiale wielerbond UCI werkt al lange tijd samen met Zwift, dus dat was voor hen een logische keuze. Het virtuele wielertoernooi is trouwens het enige met 2 deelnemers van ons land. De federatie verantwoordelijk voor schietsport koos voor een samenwerking met Fortnite. De competitie vindt plaats in een Fortnite metaverse (fictief universum). (lees verder onder Twitter-post)

Grote afwezige: FIFA

FIFA, de grootste sportfederatie ter wereld, had tot voor kort het populairste voetbalgame ter wereld. Het lijkt vanzelfsprekend dat ook zij een rol zouden spelen in de esports Olympische Spelen, maar de realiteit blijkt complexer dan gedacht. Vanaf dit jaar zijn de wegen van de bedenkers van het spel, EA Sports, en de Wereldvoetbalbond definitief gescheiden. Beide partijen konden geen overeenstemming bereiken voor een hernieuwde samenwerking. EA Sports heeft aangekondigd dat het spel in de toekomst bekend zal staan als "EA Sports FC". De details over FIFA 25, het eigen spel dat de Wereldvoetbalbond zal ontwikkelen, zijn nog onbekend. Aangezien sportfederaties zelf beslissen met welk spel ze in zee gaan, is het een kwestie van geduld tot de lancering van de nieuwe voetbalgame. En dan is het nog maar de vraag of er in de toekomst voetbal te zien zal zijn op de virtuele Spelen.

Lijst van de 10 olympische e-sporten:

sport game Fietsen Zwift Boogschieten Tic Tac Bow Zeilen Virtual Regatta Dansen Just Dance Baseball WBSC eBaseball: power pros Schaken Chess.com Tennis Tennis Clash Schieten ISSF Challenge featuring Fortnite Motorsport Gran Turismo Taekwondo Virtual Taekwondo

Lijst van de 5 olympische exhibitiegames: