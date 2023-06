Zeno Debast jaagt op EK U21 olympische droom na: "Zullen onze tenen mogen uitkuisen"

Vervroegde vakantie

Het trainingskamp van de nationale beloften moet een beetje als 1 september hebben aangevoeld voor Zeno Debast. Met Anderlecht, waarmee hij naast een play-offticket greep, speelde hij zijn laatste wedstrijd al op 23 april. Daarna volgde een vervroegde zomervakantie. "Het was een slecht gevoel om zo de vakantie in te gaan. Maar die vrije periode heeft wel goed gedaan om alles even te vergeten en mentale rust te zoeken. Daarna kon ik focussen op datgene wat er nu aankomt: het EK bij de beloften." "Het was wel ambetant om de Belgische titelstrijd in de zetel te moeten volgen, want wij waren al een maand in vakantie. Het is aan ons om het nooit meer zover te laten komen."

Met Anderlecht zat het seizoen er al snel op voor Debast.

Lastige groep

De selectie van Debast bij de jonge Duivels was enigszins opvallend, omdat de beloftevolle verdediger de laatste tijd een vaste pion in de selectie van de Rode Duivels was geworden.

"Ik heb met beide bondscoaches over dit EK gesproken. Ze zeiden net hetzelfde, dat ze me meer toernooiervaring en speelminuten wilden geven en dat dat mij zou helpen als speler. Ik ben daar volledig mee akkoord."

Op dat komende EK voor beloften zijn de jonge Duivels ingedeeld in een groep met Nederland, Portugal en gastland Georgië. Hoe schat hij de concurrentie in? "Het is een stevige groep", ziet Debast. "Nederland en Portugal kennen we, dat zijn goede tegenstanders. Georgië mogen we niet onderschatten, want ik hoorde dat het ook enkele spelers van zijn A-ploeg heeft gerekruteerd. We zullen onze tenen mogen uitkuisen."

Debast kon al enkele keren proeven van de nationale ploeg, nu wil hij knallen met de beloften.

Olympische droom

Een plaats in de halve finales levert mogelijk een olympisch ticket op. Frankrijk is al zeker van zo'n ticket, op het EK zijn er nog drie te verdelen. "We gaan sowieso bikkelen voor een van die olympische tickets", luidt het vastberaden.

"We zullen er alles aan doen om de halve finales te bereiken. Eenmaal we daar zijn gaan we gewoon voor goud. We hebben een goed team, alles is mogelijk."

Koestert Debast een olympische droom? "Eigenlijk wel ja. Ik sprak er toevallig deze week nog over met Faris Haroun, hij was erbij op de Spelen van Peking in 2008 en zei dat dat een van de mooiste momenten in zijn leven was."

Alleen ik ken mijn carrièreplan. Mijn hart is paars, maar in voetbal weet je nooit wat er kan gebeuren. Zeno Debast