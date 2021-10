De hoopvolle toekomst van de Rode Duivels: de 3 aanstormende generaties voorgesteld

Na de Nations League brandt meer dan ooit de vraag: hoe ziet de toekomst van de Rode Duivels eruit? Op basis van de voorbije week is het antwoord rooskleurig. Zowel de U17, U19 als U21 maakten indruk. Een kennismaking met de aanstormende generaties, die barsten van het talent.

De U17

Wat hebben ze al gepresteerd?

Geen generatie zó getroffen door corona als de U17. De jongste Duivels zagen bijna een volledig seizoen weggeveegd door de pandemie. Pas vorige week speelden ze hun eerste wedstrijd met inzet - een onterechte nederlaag tegen Luxemburg. Eerder deze week herpakten ze zich met verve tegen Noorwegen door met 2-0 te winnen. Als de afgelaste wedstrijden tegen Azerbeidzjan - door een coviduitbraak - niet meer ingehaald worden, zijn de U17 zeker van de volgende kwalificatieronde voor het EK.

Wie zijn de grootste talenten?

Voorlopig nog onbekend en onbemind. Maar wees er maar zeker van dat u sommige namen over enkele jaren regelmatig zult horen. In doel maakt Matthieu Epolo indruk. Hij verhuisde twee jaar geleden van Anderlecht naar Standard, waar hij dit seizoen al meermaals deel uitmaakte van de wedstrijdselectie. Ook in de defensie aan sterkhouders geen gebrek. Zo is Kyriani Sabbe bijzonder matuur voor zijn leeftijd - met dank aan zijn opgedane ervaring in 1B bij Club NXT. Lucas Noubi is op zijn 16e dan alweer aanvoerder van de Standard-beloften. "Hij heeft een ongelofelijke flair en rust", klinkt het. Op het middenveld loopt met Stanis Idumbo een ruwe diamant rond. Bij AA Gent baalden ze toen Ajax de dribbelvaardige middenvelder kwam wegplukken. Idumbo ging al eens viraal toen hij in een match tegen Club Brugge quasi de hele defensie belachelijk maakte. Naast onnavolgbare schijnbewegingen beschikt hij ook over een uitstekende vista. De voorbije interlandperiode ontbrak ook een trio getalenteerde aanvallers. Enock Agyei (Anderlecht), Cihan Canak (Standard) en Malick Fofana (AA Gent) zijn drie types die explosiviteit aan snelheid en doeltreffendheid koppelen.

Stanis Idumbo tijdens het duel tegen Noorwegen.

Hoe schat de bondscoach deze generatie in?

"Door de speciale situatie is het bijzonder moeilijk om deze generatie te peilen", vertelt bondscoach David Penneman. "Sommige jongens speelden vorig jaar zelfs geen competitievoetbal." "Voor ons was er geen tijd om een team te vormen - daarin moeten we dus nog stappen zetten. De kwalificatieronde deze week kwam eigenlijk veel te vroeg. Ach, het belangrijkste is dat deze jongens voortdurend stappen voorwaarts blijven zetten."

Stanis Idumbo steekt erbovenuit op vlak van explosiviteit en creativiteit. Bondscoach David Penneman

"Maar er is geen twijfel dat er veel jongens zijn met talent en kwaliteit. Zeker achterin", gaat Penneman voort. "Iemand als Stanis Idumbo steekt erbovenuit op vlak van explosiviteit en creativiteit. Zijn overgang van AA Gent naar Ajax was een grote stap. Het is altijd afwachten hoe een jonge speler dat verteert." "En de aanwezigheid van jongens als Agyei, Canak en Fofana zou ook een wereld van verschil maken."

De basiself tegen Noorwegen

Matthieu Epolo (16, Standard) Kyriani Sabbe (16, Club Brugge) Lucas Noubi (16, Standard) Ibrahim Digberekou (16, Mönchengladbach)

Vincent Burlet (16, Schalke 04)

Arthur Vermeeren (16, Antwerp) Noah Mawete Kinsiona (15, Standard)

Stanis Idumbo (16, Ajax)

Mathis Sturbaut (16, Club Brugge)

Chemsdine Talbi (16, Club Brugge)

Mika Godts (16, Racing Genk)

De U17 voor hun. match tegen Noorwegen.

De U19

Wat hebben ze al gepresteerd?

De resultaten in de oefenwedstrijden doen het beste verhopen. In september klopte de U19 het sterke Portugal met 2-0 en hield het Tsjechië met 3-3 in bedwang. Deze week volgden in het Spaanse Marbella fraaie overwinningen tegen Frankrijk (1-0) en Engeland (3-2). Opstekers met het oog op de EK-kwalificatiewedstrijden van volgende maand tegen Spanje, Luxemburg en Azerbeidzjan.

Wie zijn de grootste talenten?

Op zijn 17e staat er al een wedstrijd voor Manchester City achter zijn naam. Elke voetbalscout ter wereld heeft de naam van Romeo Lavia in zijn boekje genoteerd. De middenvelder is enorm explosief, leest het spel uitstekend en kan zuiver uitvoetballen met beide voeten. Geen wonder dat Pep Guardiola een zwak voor hem heeft en dagelijks laat meetrainen met de A-ploeg. Ook de verwachtingen voor Mario Stroeykens zijn torenhoog. De fysiek sterke middenvelder moet de volgende parel van Neerpede worden. Van Vincent Kompany mocht hij al vier keer invallen bij de hoofdmacht van Anderlecht. Noah Mbamba doet nog straffer bij Club: hij debuteerde verrassend in de Super Cup tegen Racing Genk en kwam al in 7 competitiematchen in actie. Mbamba speelde zowel achterin als op het middenveld bij blauw-zwart.

Voorin is Johan Bakayoko een naam om in de gaten te houden. De explosieve en dribbelvaardige flankaavaller was al twee keer trefzeker in de wachtkamer van Jong PSV.

Mario Stroeykens mocht al proeven van de A-ploeg van Anderlecht.

Hoe schat de assistent-bondscoach deze generatie in?

"De resultaten van de voorbije maanden benadrukken dat dit een talentvolle generatie is", aldus assistent-bondscoach Eric Van Meir. "Heel wat jongens werken dan ook al dagelijks op het hoogste niveau. Lavia zit in de A-kern van Manchester City, veel jongens trainen mee bij de Belgische topclubs... Daardoor zetten ze enorme stappen in hun ontwikkeling."

Er is geen sprake van vedette-allures. Bondscoach Wesley Sonck benadrukt ook dat ze nog alles te bewijzen hebben. Eric Van Meir

"Het straffe aan deze groep is ook dat er geen sprake is van vedette-allures. Iemand als Romeo Lavia zegt niet: "Ik speel bij City, ik ben hier de man". Dat is iets waar bondscoach Wesley Sonck heel hard op hamert: dat ze nog alles te bewijzen hebben. Hij zit er echt heel kort op."

De basiself tegen Engeland

Timon Vanhoutte (17, Anderlecht)

Zeno Debast (17, Anderlecht)

Noah Mbamba (16, Club Brugge)

Bram Lagae (17, AA Gent)



Lukas Mondele (17, Club Brugge)

Arne Engels (18, Club Brugge)

Romeo Lavia (17, Manchester City)

Lynnt Audoor (18, Club Brugge)



Cisse Sandra (17, Club Brugge)

Anthony Descotte (18, Charleroi)

Kazeem Olaigbe (18, Southampton)



De U19 voor hun match tegen Engeland.

De U21

Wat hebben ze al gepresteerd?

De Belgische beloften zijn op kruissnelheid richting EK 2023. Het team van bondscoach Jacky Mathijssen pronkt momenteel met 12 op 12 aan de leiding van hun groep. Achtereenvolgend gingen Kazachstan (1-3 en 2-0), Turkije (0-3) en Denemarken (1-0) voor de bijl.

Wie zijn de grootste talenten?

Zo goed dat hij al de stap maakte naar de Duivels: Charles De Ketelaere was één van de grote voortrekkers in deze belofteselectie. Net als Yari Verschaeren, die eveneens al van de A-ploeg mocht proeven. In de selectie heel wat namen die een belletje doen rinkelen doordat ze in de Belgische competitie al vlagen van hun talent lieten zien: Maarten Vandevoordt is de zoveelste parel uit de Genkse keepersopleiding, Arthur Theate verzilverde zijn prestaties bij Oostende met een transfer naar Bologna en Club-huurling Loïs Openda maakt indruk bij Vitesse. De voorbije wedstrijden liet ook Koni De Winter zijn potentieel zien. Bij Juventus wacht de polyvalente verdediger op zijn grote doorbraak. Eliot Matazo is dan weer een onverzettelijke middenvelder die zich in de basisploeg van AS Monaco knokte. Samen met Ligue 1-genoot Amadou Onana vormt hij een stevige tandem. De reus van 1,92 meter tekende voor 7 miljoen bij Lille en stond al twee keer aan de aftrap. Bij PSV schoot de technisch vaardige spits Yorbe Vertessen al raak in de Eredivisie, beker én Europa League.

Amadou Onana speelde een sterke partij tegen Denemarken.

Hoe schat de bondscoach deze generatie in?

"Op vlak van individuele kwaliteit was de vorige lichting fantastisch", vergelijkt bondscoach Jacky Mathijssen. "Veel jongens zijn toen doorgebroken bij buitenlandse clubs en zetten de stap naar de A-ploeg van de Duivels." "Maar als groep is deze generatie wellicht beter. Het is een fantastisch team, waarvan een 8-tal jongens zelfs nog tot het EK 2027 bij de beloften mogen meedoen."

We komen soms nog in de problemen wanneer we onder druk moeten uitvoetballen. Jacky Mathijssen

"De ploeg knokt zicht goed door "karaktermomenten" in een wedstrijd", gaat Mathijssen voort. "En bovendien zijn ze ook tactisch flexibeler." "Alleen komen we soms nog altijd in de problemen wanneer we onder druk moeten uitvoetballen. Een echt grote ploeg kan dan voetballend de oplossing vinden en het evenwicht herstellen. Daar moeten wij nog aan werken."

"Ik ben benieuwd wat we kunnen tegen de echte toplanden. Hopelijk kunnen we deze jongens een aantal van die duels aanbieden. Daarom is de kwalificatie voor het EK zo belangrijk voor ons."

De basiself tegen Denemarken

Maarten Vandevoordt (19, Racing Genk) Koni De Winter (19, Juventus) Marco Kana (19, Anderlecht) Arthur Theate (21, Bologna) Hugo Siquet (19, Standard) Eliot Matazo (19, AS Monaco)

Amadou Onana (20, Lille) Yari Verschaeren (20, Anderlecht) Logan Ndenbe (21, Guingamp) Loïs Openda (21, Vitesse) Yorbe Vertessen (20, PSV)