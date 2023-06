Lavia, Bakayoko, Debast en De Ketelaere in selectie EK beloften, Vermeeren een van 12 spelers uit JPL

Het is duidelijk dat het België menens is op het EK voor beloften. Met Zeno Debast, Charles De Ketelaere, Romeo Lavia en Johan Bakoyoko zakken er vier spelers af die ervaring hebben bij de Rode Duivels.



Ook Arthur Vermeeren is een enigszins verrassende naam, want de Antwerp-middenvelder maakte nog nooit deel uit van de beloften. In totaal zijn er 12 spelers uit de Jupiler Pro League geselecteerd.

België speelt in de groepsfase tegen Nederland, thuisland Georgië en Portugal.

De wedstrijden worden uitgezonden door Sporza.