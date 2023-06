Assistent-bondscoach na moeizame zege tegen Italië: "Belangrijke les geleerd vandaag"

Er was toch wat opluchting in de kleedkamer van de Belgian Cats na de 72-64-overwinning tegen Italië. "Of het een grote "oef" was? Dat is veel gezegd, maar wel een "oef"", gaf Pascal Angillis toe.

"Op een bepaald moment stonden we 56-60 in het krijt en dan hebben we een ploeg nodig gehad die zich samen kan scharen en het nodige kan doen om te winnen. We hebben wel altijd het vertrouwen gehad dat we deze match konden winnen."



Het gebrek aan productiviteit van de Belgische bank was vandaag opvallend: slechts 6 puntjes. Alarmerend? Angillis nuanceert.

"Het was ook de basisploeg die 22 punten toeliet in het 1e quarter. De verdedigende focus was er niet helemaal. En zo geef je Italië het vertrouwen. Het was toch een collectief gegeven."