Op papier de taaiste klant voor Belgian Cats in poules: Italië is basketballand in opmars

Italië in 5 cijfers

Schaduwfavoriet Italië

WNBA-kampioen Zandalasini als uithangbord

Dé sleutelspeler van de Azzurri is Cecilia Zandalasini, het intussen 27-jarige wonderkind van het Italiaanse vrouwenbasketbal. Ze kan terugvallen op haar ervaring uit de EuroLeague en de WNBA, waar ze in 2017 zelfs de titel pakte met de Minnesota Lynx (weliswaar zonder veel te spelen).



Ook Jasmine Keys, die dit jaar met Schio aan de zijde van Kim Mestdagh de 3e plaats behaalde in de EuroLeague, zal ook een cruciale rol spelen in haar team. Keys is de dochter van voormalig NBA-speler Randolph Keys, die tijdens zijn carrière ook enkele jaren in Italië speelde en daar vader werd.

Voorts teren de Azzurri vooral op speelsters die hun brood verdienen in de eigen Italiaanse competitie. Venezia is het best vertegenwoordigd met 5 speelsters in de selectie. Met Antonia Delaere speelde er dit seizoen ook een Belgian Cat in Venetië. Voor haar kent Italië wellicht nog weinig geheimen.