Moeilijk gaat ook: 3 op 3 voor de Belgian Cats na overwinning tegen Italië

Italië werd vooraf aangekondigd als de sterkste tegenstander in de poulefase. Dat de Italiaanse dames uit ander hout gesneden waren, bleek ook snel op het veld.



Het spel van de Belgian Cats was minder wervelend dan in de vorige 2 wedstrijden en Italië hield relatief makkelijk gelijke tred met de Belgen, die in de 1e helft vooral teerden op de inside scores van Meesseman en de driepunters van Vanloo.

In een bijzonder moeizaam 3e quarter, waarin de Cats amper 11 puntjes konden maken, snuffelde Italië zelfs even aan de leiding, ook al zat sterspeelster Zandalasini in de greep van een sterk verdedigende Delaere.

Allemand had het ondanks opnieuw een karrenvracht aan assists - 11 stuks alweer - moeilijker om het tempo te bepalen en er kwam ook te weinig hulp vanaf de bank. Veelzeggend: amper 6 van de 72 Belgische punten werden gescoord door invallers.

Toch trokken de Cats in een beter slotkwart het laken naar zich toe. Meesseman en Vanloo namen hun team op sleeptouw en stelden de rechtstreekse kwalificatie voor de kwartfinales veilig: 72-64.

België is groepswinnaar met een 3 op 3 en speelt donderdag opnieuw. Intussen zullen de Cats ook Israël inruilen voor Slovenië, waar de eindfase van het toernooi afgewerkt wordt.