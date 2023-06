Wordt ook Italië een eitje voor de Belgian Cats? "We zullen meer een strijd zien"

Israël en Tsjechië afgedroogd, wat wordt het straks tegen Italië? Krijgen we opnieuw Belgische heerschappij te zien, of wordt Italië een ander paar mouwen?

"Ik had tegen Israël en Tsjechië grote overwinningen verwacht, met grote verschillen, maar dat het twee keer zulke demonstraties zouden worden, dat niet. Ook het laaghouden van de score bij de tegenstander viel op", zegt radioverslaggever Carl Berteele vanuit Israël.

"De Belgian Cats hebben in hun eerste twee wedstrijden meteen een statement gemaakt: hier zijn we, hier staan we. We tonen dat we kunnen basketballen en dat we klaar zijn om te strijden voor de medailles. Als je dat op deze manier doet, maak je indruk."

Italië, het nummer 14 van de wereld, wordt voor de Cats, die 7e op de wereldranking staan, een goeie test.



Berteele: "De Cats krijgen met Italië de moeilijkste tegenstander in de groepsfase tegenover zich, maar ze hoeven zeker niet te twijfelen."

"We zullen een strijd zien, met twee landen die meer aan elkaar gewaagd zullen zijn. Ditmaal krijgen we geen verschil van 30 of 40 punten, maar ik verwacht wel dat België ook deze wedstrijd zal winnen."