Remco Evenepoel overwint lastig moment in Zwitserland: "Hoe dichter bij de finish, hoe beter mijn benen"

In de 2e bergetappe in de Ronde van Zwitserland toonde Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) twee gezichten. De wereldkampioen ging overboord in de favorietengroep, keerde terug en sprintte naar de 2e plek. "Ik heb er vandaag het maximale uitgehaald", reageerde Evenepoel.