Remco Evenepoel komt zichzelf tegen na aanval op slotklim, Skjelmose slaat dubbelslag in Zwitserland

"Als ik goeie benen heb, zal ik vandaag mijn gat in het klassement proberen te vergroten", zei Remco Evenepoel voor de start van de derde etappe.

En die goeie benen leken ook lang aanwezig te zijn. Onze landgenoot zette zijn ploegmaten aan het werk en sprong op de slotklim zelfs weg. Hij leek de leiderstrui dan ook naar zich toe te trekken.



Maar in datzelfde interview voor de start had Evenepoel ook al gewaarschuwd voor een sterke Deen in het peloton. " Mattias Skjelmose is lang op hoogtestage geweest", zei hij. "Hij is vandaag misschien wel de gevaarlijkste klant."

En Evenepoel bleek het bij het rechte eind te hebben. Skjelmose was de enige die meteen kon reageren op een aanval van de wereldkampioen op 5 kilometer van de streep.