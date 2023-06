Cian Uijtdebroeks blinkt na 5e plek bergop: "Dit geeft me vertrouwen voor de komende etappes"

Cian Uijtdebroeks heeft van deze Ronde van Zwitserland een beetje zijn Tour de France gemaakt.

Zolang mogelijk overleven bij de klassementstoppers met een mooie eindnotering is de ambitie.

Op de eerste afspraak bergop stelde Uijtdebroeks niet teleur. Hij kwam als 5e binnen in het spoor van Remco Evenepoel.

"Al was het niet gemakkelijk", reageerde hij na afloop. "De afdaling naar de slotklim was best gevaarlijk, maar ik had het geluk dat Jonas (Koch) me bergaf begeleidde en dat ik er veilig doorheen kwam."

Op de slotklim hield Uijtdebroeks netjes stand. "Ik probeerde gewoon in de wielen te volgen. Ik deed ook een poging om de aanvallen van Juan Ayuso te counteren en probeerde daarna zelf aan te vallen, maar dat lukte helaas niet helemaal."

Uijtdebroeks is blij met zijn 5e plek. "Dit geeft me vertrouwen voor de komende zware etappes."

In het klassement is Uijtdebroeks opgerukt naar de 11e plaats. De top 10 ligt binnen handbereik.