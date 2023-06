Remco Evenepoel hervat in de Ronde van Zwitserland: "Geen makkelijke puzzel"

Na Zwitserland richt Evenepoel zijn pijlen op de nationale kampioenschappen. Eerst verdedigt hij de driekleur op het BK tijdrijden in Herzele (22 juni), daarna volgt de BK-wegrit in Izegem (25 juni).

Vorig jaar was Evenepoel ook van de partij in de Tour de Suisse. Hij won er de afsluitende tijdrit en werd tweede in het jongerenklassement.

Dat doet Evenepoel in de Ronde van Zwitserland. De rittenkoers begint en eindigt met een tijdrit. Tussendoor staan de gebruikelijke (klim)ritten in de Alpen op het menu.

Intussen heeft de wereldkampioen groen licht gekregen om weer te koersen. Over een week komt hij opnieuw in actie.

Remco Evenepoel pikt de competitiedraad weer op na zijn opgave in de Ronde van Italië. Zijn roze droom werd er doorprikt door een coronabesmetting.

"Niet makkelijk om juiste pad na Giro uit te stippelen"

De puzzel leggen na zijn opgave in de Giro was niet evident. "Het is niet gemakkelijk geweest om het juiste pad voor de rest van het seizoen meteen te zien", geeft Evenepoel toe.



"De Giro was mijn hoofddoel dit jaar. Mijn opgave was dus heel jammer, dus het was belangrijk om met het team het juiste pad uit te stippelen voor het vervolg van 2023."

"Zwitserland lijkt me perfect om de draad weer op te pikken", legt Remco Evenepoel uit. "Mijn tijdritzege vorig jaar is een goeie herinnering."