Remco Evenepoel krijgt goed nieuws en hekelt Giro-commentaren: "Ik ben geen robot"

Een week geleden moest Remco Evenepoel de Giro verlaten. Het covidvirus had hem te pakken, net op het moment dat hij de roze trui weer opgeëist had.

"Het had een prachtig verhaal kunnen zijn"

En dan snijdt Remco Evenepoel het hoofdstuk Ronde van Italië aan.

"Wat mijn opgave in de Giro betreft: het is ongetwijfeld een van de grootste tegenslagen in mijn nog zeer prille carrière", zegt hij.

"Opgeven met een covidbesmetting was een zeer brutaal einde van wat een prachtig verhaal had kunnen zijn. Ik had me 6 maanden voorbereid op die koers."



"Opofferingen, lange dagen in de regen, lange periodes van huis. Alles verliep volgens plan, maar zo gaat sport", stelt Evenepoel.

"Ups en downs maken deel uit van onze job en dat aanvaard ik zonder probleem."

(lees voort onder de video)