"Nog te vroeg voor 100 kilometer": Evenepoel heeft 1e trainingsrit na Giro-exit achter de rug

Wat een bergetappe in de Dolomieten moest zijn, is een trainingsritje in het Pajottenland geworden. Remco Evenepoel heeft voor het eerst sinds zijn coronabesmetting in de Giro weer op de fiets gezeten. De wereldkampioen werkte vandaag een ritje van bijna 100 kilometer in een dikke drie uur af, niet toevallig op het parcours van het BK tijdrijden.