Patrick Lefevere is geruchten over Evenepoel en Ineos kotsbeu: "Het zorgt enkel maar voor nervositeit"

"Patrick Lefevere is kwaad, omdat er iets is met Ineos", kwam een Bulgaarse journalist gisteren in de Giro zeggen tegen Renaat Schotte. Wat was er precies aan de hand? "Al bijna een jaar gonst het van de geruchten dat er contact zou zijn (geweest) tussen Remco Evenepoel en Ineos", legt Lefevere uit.



"Ik weet dat het toenmalige Team Sky enkele jaren geleden al eens gesproken had met Remco. Vorig jaar is er na het WK waarschijnlijk opnieuw contact geweest met vader Evenepoel, die de manager is van Remco." Al ontkent vader Evenepoel dat. "Hij zegt dat er nooit concreet gesproken is. Dat zou ook moeilijk zijn, want Remco ligt bij ons onder contract tot en met 2026."

Ik heb eerst Remco apart gesproken en ik heb gezegd dat die geruchten over Ineos moeten stoppen. Patrick Lefevere

Lefevere is de geruchten zat en zat eergisteren samen met de wereldkampioen en zijn vader.



"Ik heb eerst Remco apart gesproken en ik heb gezegd dat die geruchten over Ineos moeten stoppen. Want dat zorgt alleen maar voor nervositeit bij de mensen."

Daarna had Lefevere een gesprek met vader Evenepoel. "We hebben gezegd dat we die geruchten op de een of andere manier de kop moeten indrukken."

Ineos polste in het verleden ook al bij Lefevere zelf naar de diensten van Evenepoel. "De huidige Ineos-ploegbaas Rod Ellingworth heeft mij ooit een berichtje gestuurd: "Als je op een dag Remco kwijt wil, laat het me dan weten."" "Ik stuurde hem terug dat hij dan heel de ploeg zou moeten overnemen. "Why not", kreeg ik als antwoord. Ik heb Ellingworth daarna niet meer gehoord", lacht Lefevere.

Zwitserland of Baloise Belgium Tour? "Remco is niet gevoelig voor druk"