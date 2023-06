Veerkrachtige Evenepoel wordt 2e in bergetappe, indrukwekkende Felix Gall triomfeert in Zwitserland

De Oostenrijker Felix Gall (AG2R-Citroën) heeft een dubbelslag geslagen in de Ronde van Zwitserland. In een lastige bergetappe kende Remco Evenepoel een moeilijk moment, maar hij knokte terug en werd 2e. Ook Cian Uijtdebroeks (4e) en Sylvain Moniquet (8e) hielden uitstekend stand in de groep der favorieten.