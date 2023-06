Het rapport na seizoen 2 van de BNXT League: "Niet perfect, maar toch veel interessante matchen"

Gisteravond viel het doek over de 2e editie van de BNXT League, met opnieuw Leiden als eindwinnaar. Toch was er de voorbije weken heel wat gezucht en gejammer, zowel bij de clubs als de fans. Dat is niet altijd terecht, vindt basketbalcommentator Denis Xhaët.

Stelling 1: het format is nog altijd te ingewikkeld

Denis Xhaët: "Eigenlijk is het niet zo héél moeilijk. Het valt op zich vrij duidelijk uit te leggen, maar ik snap dat het voor veel sportliefhebbers toch té moeilijk is om te begrijpen." "Er is altijd gezegd dat het een project was voor 3 jaar en dat ze daarna zouden evalueren. We hebben nu nog maar 2 jaar achter de rug. Het is logisch dat het nu nog niet perfect is. Er zal nog wel bijgeschaafd worden." "Je zou je bijvoorbeeld kunnen beperken tot een Supercup tussen de Belgische en de Nederlandse kampioen. Of je speelt een Final Four met de 2 beste Belgische en 2 beste Nederlandse ploegen. Op neutraal terrein, zoals bij de EuroLeague."

De BNXT League is een project voor 3 jaar. Het is logisch dat het nog niet perfect is. Denis Xhaët

Stelling 2: Oostende was niet meer gemotiveerd

Xhaët: "Het klopt dat je eerst de titel in eigen land wint en je je vervolgens nog moet opladen om voor een prijs te spelen waar niets aan vasthangt. Daar zal dus iets aan gedaan moeten worden." "Alleen, hetzelfde geldt ook voor Leiden. Ook zij hadden al de Nederlandse titelstrijd achter de rug. Oostende heeft gisteren zeker niet verloren door een gebrek aan motivatie." "Leiden was gewoon de betere ploeg. Het is een team dat op een onnavolgbare manier een achterstand kan goedmaken, dat nooit opgeeft."

Stelling 3: de Nederlandse teams zijn te zwak voor de Belgische

Xhaët: "Het klopt enerzijds dat in de reguliere competitie en de Elite Gold-competitie de Belgische ploegen overduidelijk beter waren dan de Nederlandse. Alleen hebben de Belgische clubs de BNXT League nog niet kunnen winnen." "Vorig jaar kregen we met Leiden en Groningen een volledig Nederlandse finale, deze keer was er met Oostende toch al één Belgische ploeg in de finale."

Stelling 4: Er zit niemand op een Belgisch-Nederlandse competitie te wachten