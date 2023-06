BEKIJK: Leiden verlengt zijn BNXT-titel in Oostende: "Verdiend"

Thuiscoach Dario Gjergja had het niet meer in de laatste minuten: hij liep kwaad het veld op na een zoveelste in zijn ogen verkeerde scheidsrechtelijke beslissing. "We hebben objectieve refs nodig. In onze 2 thuismatchen was dat niet zo, in Nederland zag ik dat niet. Leiden won verdiend, maar er moet een balans zijn."



Wat vond hij van de match? "Mijn team speelde geweldig, met veel discipline. In het derde quarter draaiden we de scheve situatie om en kwamen we 7 punten voor (66-57), maar in de laatste 2 minuten gaven we alles weg (66-65). Daar verloren we het momentum."





Voor Oostende is dit toch wel een domper en een seizoenseinde in mineur. Eerder dit seizoen pakte de kustploeg wel een twaalfde opeenvolgende landstitel, maar in de finale van de Beker van België waren de Antwerp Giants ook al te sterk.