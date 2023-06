Oostende: "Finale van BNXT League vóór nationale finales zou beter zijn"

Vorig jaar werd de allereerste BNXT-finale nog beslist met een heen- en terugwedstrijd, dit jaar was er een best-of-3. In die serie kwam Leiden zowaar 2 keer winnen in Oostende, waardoor de Nederlandse club zichzelf opvolgt als BNXT-kampioen.

"We hebben het laten liggen", reageert Johan Vande Lanotte na de beslissende match. "Onze 1e helft was slecht, al kwamen we wel goed terug in het 3e quarter. Maar na de 4e fout van Van der Vuurst verloren we de organisatie en toen is de match gekanteld."

Vande Lanotte heeft er geen moeite mee om toe te geven dat Leiden verdiend won. "Zij hebben heel georganiseerd, solide en verstandig gespeeld. We weten dat het een heel taaie ploeg is. In die 3 matchen kun je niet zeggen dat we onrecht aangedaan zijn. Leiden was beter en wij kwamen tekort."