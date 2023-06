Jouw gids voor de Ronde van België: maakt Mathieu van der Poel zijn favorietenrol waar?

Zo ging het vorig jaar

Het parcours

Met een parcours dat door de drie gewesten loopt en een aankomst onder het Atomium is de Baloise Belgium Tour Belgischer dan ooit.

Het peloton verzamelt zich op woensdag 14 juni bij de basiliek van Scherpenheuvel-Zichem: niet voor een bedevaart, wel voor een pittige heuvelrit door het Hageland. De twee scherprechters - Kerkstraat en Wijndries - moeten meteen voor spektakel zorgen.



De sprintetappe een dag later eindigt traditioneel op de Wandelaar in Knokke-Heist, waar Jasper Philipsen vorig jaar zegevierde. Met zijn overwinning in de Elfstedenronde lijkt hij klaar voor een bisnummer. Beveren vormt het decor voor de tijdrit van 15 kilometer.

De apotheose volgt in het weekend met op zaterdag een etappe voor de klimmers in en rond Durbuy. De koninginnenrit is nagenoeg een kopie van vorig jaar.



De finale ligt in Brussel, met start en aankomst aan de voet van het Atomium. Met net geen 200 kilometer moeten de enthousiaste sprinters wel de langste etappe overleven. Speelt de Gouden Kilometer opnieuw een beslissende rol?