Nieuwe aanpak Van der Poel: meer trainen, minder koersen: "Als ik nu aan de start sta, moet het tellen"

Vorig jaar reed hij nog de Giro, nu is het al twee maanden stil rond Mathieu van der Poel. Na zijn triomf in Roubaix koos de Nederlander nu voor hoogtestages in Spanje en Frankrijk om zich klaar te stomen voor de Tour.

Komend weekend komt hij het resultaat van die noeste trainingsarbeid tonen in Dwars door het Hageland (10 juni). Daarna zakt hij af naar de Ronde van België (14-18 juni).

Oorspronkelijk stond de Ronde van het Zwitserland op zijn programma, maar Van der Poel heeft naar eigen zeggen "niet veel zin om in de gruppetto te zitten in de Zwitserse bergen". "Dan ga ik liever voor ritzeges in België."

En de goesting spat ervan af bij Van der Poel na zijn lange voorbereiding. "Ik kijk ernaar uit om weer te koersen", vertelt hij. "Ik ben gretig. Ik heb sinds Parijs-Roubaix veel tijd geïnvesteerd in trainen en minder in koersen."

"Dat is nu onderdeel van het moderne wielrennen en daar voel ik me goed bij. Ik heb al veel koersen gereden in mijn carrière. Als ik nu aan de start sta, moet het tellen. Het is moeilijk om nog een koers te rijden zonder voorbereiding, want het niveau is enorm hoog."

"In het verleden reed ik soms wat te veel koersen en reed ik soms onvoorbereid van koers naar koers. Het is goed om nu wat trainingsblokken in te lassen. Dat brengt me naar een ander niveau."