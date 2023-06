Rasmus Tiller laat de Belgen poepje ruiken in het Hageland, pech nekt topfavoriet Van der Poel

"Ik had de benen om vandaag te winnen, denk ik. Maar ik verloor heel wat meters in die laatste bocht. Ik kon wel weer aansluiten, maar ik geraakte er niet meer over. Zo blijf ik toch achter met een gelaten gevoel. Dat ik de scherpste lijn kies en zodoende het meest snelheid verlies, is mijn eigen fout. Spijtig, op zo'n aankomst zou ik dit moeten kunnen afmaken."



"Met de warmte was het opletten dat we niet over de limiet gingen. Je moest constant drinken en in spaarmodus blijven, om zo fris mogelijk naar de finale te gaan. Je zag bijvoorbeeld bij elke versnelling dat het een afvallingsrace werd. Wij zaten uiteindelijk nog met drie bij de laatste 30, dus daar mogen we wel blij om zijn."