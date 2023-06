Sven Nys: "Mathieu van der Poel wordt de rode draad in Dwars door het Hageland"

Thibau Nys is er niet bij in het Hageland. Hij is nochtans in vorm en het is een koers die hem moet liggen.

"Het is een koers die op zijn lijf geschreven is. Die aankomst ligt hem heel goed", aldus vader Sven. "Maar Trek-Segafredo kiest ervoor om in Zwitserland te rijden. Hij komt terug voor de Baloise Belgium Tour."

Het is nog wel even wachten. Maar Scherpenheuvel is de eerste aankomst in de Baloise Belgium Tour… Dus daar zien we Thibau zeker terug.