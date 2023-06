Wout van Aert over Zwitserland, zijn nieuwe tijdritpositie en een primeur met Evenepoel: "Ik ben weer warm"

Over de Ronde van Zwitserland

"Ik hou er wel van om eens af te wisselen", grijnst hij. "In de Dauphiné, die ik al vier keer reed, heb ik mooie resultaten geboekt. Nu wil ik ook Zwitserland ontdekken. Meer zit er niet achter. We zullen zien of het goed uitpakt."

Alleen: dit jaar draait Van Aert niet warm in de Dauphiné, maar wel in de Ronde van Zwitserland.

Vooral in de twee tijdritten is het de bedoeling om mezelf te testen.

"Het klassement? Er zijn drie serieuze bergritten en er staan hier nog steeds enkele sterke renners aan de start. Mezelf leegrijden voor een ereplaats spreekt me bijgevolg niet echt aan. Ik kies liever mijn dagen uit en trek in topvorm naar de Tour."

"Ik mik op ritwinst - er zijn een paar mooie etappes. Vooral in de twee tijdritten is het de bedoeling om mezelf te testen. Daar heb ik hard op gewerkt. Daarnaast zijn er nog een paar lastigen ritten tussenin waarin ik iets kan winnen."

Over zijn nieuwe tijdritpositie

Over tijdritten gesproken: er is iets fundamenteels veranderd aan de positie waarin Wout van Aert straks op zijn fiets kruipt.

"Vandaag wordt alvast een mooie tijdrit die me moet liggen. Niet superlang, maar langs het water aan een hoge snelheid. Het is ook een speciale finish in een dorpje met kasseien. Het wordt een secondespel, denk ik."

Over Remco Evenepoel

Tot slot nog een opvallende primeur: Van Aert staat straks voor het eerst met Remco Evenepoel aan de start van een rittenkoers.

"In de eerste plaats wordt het afwachten hoe Remco hersteld zal zijn van zijn coronabesmetting in de Giro. Hopelijk kan hij dat snel achterwege laten en zich weer op het sportieve focussen."

"In de tijdritten wordt het misschien een duel, maar eigenlijk is het best simpel... (lacht) We starten allebei op een ander uur, dus het zal niks veranderen aan mijn persoonlijke aanpak."

"Of het de rivaliteit voor ritwinst groter maakt? (schudt het hoofd) Er is niet echt rivaliteit. Remco is gewoon een extra te duchten tegenstander. Als hij de benen van zijn tijdrit in de Giro heeft, zal Remco hier de topfavoriet zijn."