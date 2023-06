Evenepoel is klaar voor rentree, maar rijdt Tour niet: "Want als ik los in bergen, ontploft er bom in België"

"Het was geen makkelijke beslissing om de Giro te verlaten, maar ik moet me er niet achter verschuilen", weet de renner van Soudal - Quick Step . "Ik was erg ziek. Mijn tests toonden aan dat ik positief was, voor het controlestreepje tevoorschijn kwam."

"Toen ik me beter begon te voelen, was het niet duidelijk wanneer ik opnieuw mocht gaan trainen. Ik heb elke rit van de Giro gekeken, behalve de slotetappe. Toen testte ik eindelijk negatief, dus ben ik met Oumi en haar familie een ijsje gaan eten."

In de Ardennen besloot ik om naar Zwitserland te gaan, want mijn waarden waren goed genoeg.

"Ik denk dat ik Wout van Aert zal moeten vrezen in de openingstijdrit. Natuurlijk willen we allebei die etappe op onze erelijst zetten, maar voor mij is het ook belangrijk om al wat tijd te pakken op de klassementsmannen."

In Zwitserland blijven de doelen dezelfde als die in Italië: domineren in de tijdritten en meedoen voor de eindzege in het algemene klassement. Voor dat eerste doel krijgt hij tegenstand van een landgenoot.

"Daar besloot ik om de Ronde van Zwitserland te doen, omdat de waarden goed genoeg was om op WorldTour-koers te rijden", vertelt Evenepoel. "Het is een betere keuze voor mijn ontwikkeling als ronderenner, ook al was het een moeilijke keuze om de Baloise Belgium Tour links te laten liggen."

Tourdeelname was absoluut "neen"

Na de Giro en Ronde van Zwitserland was het tijd voor het volgende thema: de Tour de France. Heeft Remco Evenepoel getwijfeld over een deelname?

"We hebben er wel over gesproken, maar het was al snel een neen", zegt hij overtuigd. Ook al stuurde Tadej Pogacar hem wel een uitnodiging.

"In de toekomst ga ik er zeker op in, maar niet dit jaar", deelt Evenepoel. "Je moet me begrijpen. Ik heb me zes maanden voorbereid op de Giro. Ik zat drie maanden in de leegte op de top van een berg. Ik ging naar de Giro in mijn vormpiek. Maar toen ik ziek werd, zat ik daarna tien dagen niet op de fiets."

"Het is niet gemakkelijk om dan terug in topvorm te geraken voor een koers als de Tour. En in de Tour wil ik 'all-in' gaan, aan 150 procent. Dat is nu zeker niet mogelijk. Het is dus een logische beslissing om er dit jaar niet te starten. Jullie moeten nog een beetje geduld hebben."



"Het zou een optie zijn, maar ik denk dat jullie (de pers, red.) daar verdrietig mee zouden zijn", lacht de wereldkampioen.

"Als ik los in de eerste bergrit, dan ontploft er in België een bom. Met mijn koerswijze is het bijna onmogelijk om zonder verwachtingen naar daar te trekken."

"Neen", zal het dus blijven in 2023.