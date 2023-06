Jouw gids voor de Ronde van Zwitserland: zorgen Evenepoel en Van Aert voor Belgische glorie?

Zo ging het vorig jaar

Wie de samenvatting van de Ronde van Zwitserland van vorig jaar leest, zal misschien wel even denken dat het een verslag van de Giro van dit jaar is.

In Zwitserland zagen we vorig jaar een beresterke Geraint Thomas, faam voor Andreas Leknessund, Thibaut Pinot en Nico Denz en een nipte tijdritzege van Evenepoel voor Thomas. Maar de grootste gelijkenis was nog het coronaspook.

Op dag 5 haalde Aleksander Vlasov de sloophamer boven. De zwaarste klap was voor Remco Evenepoel. Onze landgenoot verloor ruim 2 minuten en moest een kruis maken over het eindklassement.