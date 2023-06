🥵 30 graden en meer: 7 tips om toch te sporten in de hitte

De thermometer geeft dit weekend 30 graden Celsius aan. Sporten in warm weer houdt risico's in. Met deze tips kan je blijven lopen of fietsen.

1. drink!

Bij warm weer begin je te zweten en droog je sneller uit. Het spreekt voor zich dat je vooraf, tijdens én na het sporten voldoende moet drinken. Water is de basis. Als fietser kan je makkelijk een bidon meenemen. Als loper sleur je misschien liever niet met een waterflesje. Je kan het water transporteren in een gordel of in een rugzak (met een drinkslang). Of je loopt in lussen en zet je waterfles langs de rand van je parcours.

Als fietser neem je makkelijk een bidon mee. Als loper kan je er een aan de rand van het parcours zetten.

2. zoek schaduw op

Ga niet sporten in de open vlakte waar de zon vrij spel heeft en je in een wip en een gauw kan opzadelen met een zonneslag. Zoek een schaduwrijke omgeving op zoals een bos.

Laat de atletiekpiste (in de volle zon) even links liggen.

3. zet een pet op

Draag lichte sportkleren. Geen katoenen T-shirt, maar eentje uit synthetisch materiaal. Die stof voert je zweet makkelijker af. Kies ook voor losse in plaats van strakke shirts en shorts. Best in een lichte kleur, je zwarte outfit reserveer je voor Graspop. En zet een pet op. Die bedekt een deel van je gezicht. En je ziet nog een steek.

Deelnemers aan de 20 km van Brussel met een pet.

4. smeer zonnecrème

Zoals Baz Luhrmann adviseert in zijn hit: "Wear sunscreen." Smeer zonnecrème. Best een die ook tegen water kan (zie hieronder). In de gespecialiseerde zaak vind je speciale zonnecrème voor sporters.

5. koel af

Toch te warm tijdens het sporten? Koel zo snel mogelijk af en giet wat water of je hoofd (daarom die waterbestendige zonnecrème dus). Of spring in de lokale plas. Best achteraf, anders gaan je voeten schuren in je natte schoenen.

6. sport 's ochtends of 's avonds

Wie opgelet heeft tijdens de lessen natuurwetenschappen weet dat het 2 à 3 uur na de hoogste stand van de zon het warmst is. Ga dus beter niet buiten sporten tussen 12 en 17 uur. Nog beter, trek er 's ochtends of 's avonds op uit. Dan is het koeler en maak je minder kans op verbranding.

Loop niet op de middag in de volle zon. Tenzij je Bashir Abdi heet en een marathon gaat winnen.

7. doe het kalm aan

Sprintjes trekken? Heuveltjes opknallen? Een Stravarecord aanvallen? Dat doe je beter op een frissere dag. Meer kans op slagen ook. In warme omstandigheden gaat je bloed eerder je lichaam afkoelen dan je spieren te smeren. En je hartslag gaat ook harder. Trager lopen of fietsen is dus de boodschap. En stop onderweg voor een (water)ijsje.

Doe zoals Tourwinnaar Jonas Vingegaard en geniet van een (water)ijsje.