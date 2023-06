Koen Naert past voor WK marathon door trainingsachterstand: "Achillespees bleef langer opspelen dan normaal"

Alsof dat nog niet genoeg was, liep Naert ook nog eens salmonella op. "Alles moest perfect lopen om op tijd klaar te geraken voor het WK, maar er is te veel gebeurd."

"Na 4 weken had ik nog altijd last van mijn achillespees, waardoor ik weer moest afbouwen."

Maar zijn lichaam spartelde tegen. "Na Rotterdam had ik een klein beetje last van een ontsteking op mijn achillespees."

Naert: "Het WK lijkt wel behekst voor mij"

"Ik train nu 60 à 70 kilometer per week. Over 4 weken zou ik dik boven de 200 kilometer per week moeten trainen in Kenia", legt Naert uit. "Iedereen die iets van trainingen kent, weet dat die stappen veel te groot zijn. Die kan ik niet zetten."

"Maar op een WK liggen soms wel kansen, omdat dat kampioenschap minder goed bezet is dan de Olympische Spelen. Het is jammer dat ik die kans nu niet kan grijpen.”

"Het WK lijkt wel behekst voor mij. Dit zou mijn eerste WK marathon ooit geweest zijn, nadat ik al 3 keer om de een of andere reden verstek had moeten geven."

"In Parijs zullen er grote verrassingen zijn"

Door het schrappen van het WK moet Naert opnieuw aan de tekentafel zitten met zijn entourage.

"Dit najaar zoek ik nog naar een "strijdmarathon" om nog wat extra ervaring op te doen op tactisch vlak. Een snelle marathon is niet meer nodig, want die liep ik al in Rotterdam."

Die "strijdmarathon" is heel waardevol voor de Olympische Spelen in Parijs. Het absolute hoofddoel van Naert.

"Ik heb altijd al gedroomd van een olympisch diploma (top 8). In Tokio zat ik er al heel dichtbij (met de 10e plek). In Parijs zullen we volgend jaar een bizarre uitslag krijgen, omdat het een heel zwaar parcours is."

Naert is heel benieuwd naar het wedstrijdverloop op dat lastige parcours. "Er zullen grote verrassingen zijn en ik hoop er een van te zijn. Maar dan moet de voorbereiding natuurlijk top verlopen."