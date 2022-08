5 cruciale tips om de beste frisbeespeler ter wereld te worden

Werpt u bij dit mooie weer al eens met een frisbee in de tuin of op het strand, dan kan u vast wel wat tips gebruiken om beter te worden. Deze 5 dingen moet u weten om volgende keer veel meer plezier te beleven aan het spel (en ja, misschien wel de beste ter wereld te worden).

Bekijk de tips met deze video:

1. Spin is cruciaal

"Om goed te werpen met de disc is spin heel belangrijk", zegt Toon Van Boxelaere van de Antwerp Ultimate Schijnwerpers. "Dat is hoe snel de disc rond de eigen as draait." Toon trekt in de zomer met zijn ploegmakkers wekelijks naar een park in de buurt. Om te oefenen en matchen te spelen. "Om spin te geven aan je disc, moet je bij het werpen een korte polsslag geven. Een kort zweepslagje met je pols, zo kan je het omschrijven."

"Zeker beginners gaan hier in de fout. Ze zetten vaak te weinig spin. Als je veel spin kunt zetten op de frisbee maakt het niet zoveel uit hoe je gooit. Hij zal wel vliegen. "

2. De basisworp: de backhand

"De backhand is een van de 2 basisworpen bij frisbee en is heel eenvoudig. Het is de worp die iedereen kent als hij of zij recreatief eens speelt. Je legt de frisbee in je handpalm met de duim boven en de vingers onderaan. En dan geef je dus een korte slag met je pols." "Voor een korte pass heb je niet veel meer nodig dan je pols en de onderarm. Voor een lange pass komt er meer beweging bij kijken. Dan gebruik je ook je volledige arm en maak je een bredere heupbeweging. Op die manier kun je gemakkelijk tot 60 meter ver werpen." "Ook bij een verre worp is spin heel belangrijk. Als er veel wind is, zal een disc met veel spin toch door die wind snijden."



3. De alternatieve worp: de forehand

"Tijdens een wedstrijd staat er vaak een verdediger voor je neus. Als je maar 1 worp hebt, dan is die ook gemakkelijk te stoppen. Daarom is het goed dat je ook kunt pivoteren en schakelen naar je forehand." "Voor de forehand leg je de disc in de palm van je hand, met 2 vingers aan de binnenkant en 2 vingers aan de buitenkant. Je geeft dan een slag zoals de slice in het tafeltennis." "Bij zowel backhand als forehand hoef je niet altijd rechtdoor te gooien. Wil je dat je disc afbuigt, dan houd je de disc bij het werpen niet recht, maar in een bepaalde hoek naar boven of onderen."

4. Een bijzondere worp voor gevorderden: de "upside throw"

En dan is er nog een speciale worp waar sommige ploegen zich in specialiseren: de "upside throw". "Hierbij werp je de disc over de verdediger. Je geeft een lobpas in de ruimte door de frisbee met de holle kant naar boven te gooien. Er zit wel veel risico in."



5. De disc vangen met de "krokodil"

"Vangen doen we liefst met 2 handen, dat is veiliger. De basiscatch noemen we de krokodil: 1 hand bovenaan, 1 hand onderaan. Je zet je lichaam achter de disc, als die dan doorschuift vang je hem op met je lichaam." "Met 1 hand vangen kan ook, maar is eerder voor hogere en lagere catches. Dat is al moeilijker. Met de voeten werken mag. Zolang de disc de grond maar niet raakt."

Hoe werkt het spel?