Armand Marchant zet na 14 jaar samenwerking met coach stop: "Het was tijd voor verandering"

2 jaar geleden beleefde Armand Marchant een hoogtepunt op het WK skiën met een 10e plek in de slalom. Nooit deed een Belgische man beter in een individuele WK-discipline.



Marchant moest dit jaar vrede nemen met de 25e plek in de wereldtitelstrijd. Geen progressie en dat zette Marchant aan het denken.



"Halverwege vorig seizoen heb ik alles in vraag gesteld. Ik sta 3 jaar in de top 30 van de wereld, niet meer en niet minder", zei Marchant op een persmoment.



"Ik ben nog niet oud, maar ook niet meer heel jong. Maar ik merkte dat het tijd is voor een verandering, ik wil mijn comfortzone verlaten."

De knoop doorhakken om van coach te wisselen was niet gemakkelijk voor Marchant.

"Raphaël na 14 jaar verlaten is de grootste beslissing uit mijn carrière, de meest zware. Het is emotioneel, na alle mooie en minder mooie momenten die we samen hebben beleefd", zegt Marchant, die nu in zee gaat met de Kroaat Elias Kolega.

"De deuren zijn geopend voor een 2e carrière."