Genk haalt linksachter Joris Kayembe bij Charleroi: "Stond al lang op ons lijstje"

Joris Kayembe kende een atypische voetbalparcours, want hoewel hij geboren werd in Brussel debuteerde hij wel in het profvoetbal bij Porto om vervolgens via Nantes pas op zijn 26e zijn debuut in de Jupiler Pro League te maken.



De voorbije jaren groeide Kayembe bij Charleroi uit tot een van de sterkhouders op de linksachter. Dat ontging ook Genk niet en hun coach Wouter Vrancken en technisch directeur Dimitri De Condé.



"Hij staat al lang op ons verlanglijstje", zegt die laatste, die Kayembe kon verleiden met een driejarig contract. "Als extra linksvoetige is hij het ontbrekende puzzelstukje in onze achterhoede."

"Joris is de verpersoonlijking van onze voetbalfilosofie door zijn aantrekkelijke en aanvallende voetbalstijl. Ik hoop dat hij zich hier kan uitleven."

Voor Kayembe was de keuze snel gemaakt. "Ik wil aan de top spelen en Genk is daarvoor de ideale club. Ik herinner me van de wedstrijden tegen Genk vooral die vlammen achter de goal als ze scoren. Die wil ik volgend seizoen mee helpen branden."