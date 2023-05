Genk blijft met "zuur gevoel" achter na verloren bekerfinale: "Alles werd tegen ons gefloten"

"Alles werd tegen ons gefloten"

Al frustreerde de 23-jarige speelster zich ook aan de wedstrijdleiding: "Het werd ons niet gegund vandaag. Alles werd tegen ons gefloten, dan is het moeilijk voetballen. We kregen zelf geen enkele fout mee."

"We kwamen ongelukkig op achterstand en de tweede goal volgde heel snel. Erg zuur", reageert Gwen Duijsters. "Zeker voor een jonge groep is het moeilijk om dan te blijven vechten."

"Dit komt ontzettend hard aan", klinkt het in het Genkse kamp na de verloren bekerfinale. De jonge Limburgers knokten 90 minuten lang tegen de topfavoriet, maar plooide alsnog in de verlengingen.

Hier verliezen, kan altijd. Maar het is de manier waarop...

Ook coach Guido Brepoels snapt enkele beslissingen niet. "Allereerst wil ik Standard feliciteren met de bekerwinst. Maar als je ziet dat Standard een zuivere duwfout maakt op de hoekschop die leidt tot de 2-0, dat vind ik heel jammer."

Die hoekschop moest een penalty zijn, zo oordeelt de T1. "De ploeg werkt hier ook een heel jaar voor. Hier verliezen, kan altijd. Maar het is de manier waarop... Het is niet dat Standard stukken beter was, helemaal niet."

"Wat ik ook niet begrijp, is dat een speaker tijdens de wedstrijd "Standard!" roept. Dat heb ik in tien jaar als coach bij de mannen nooit meegemaakt."



Heeft Standard een thuisvoordeel genoten? "Er zijn nog een paar beslissingen in hun voordeel gefloten, maar daar wil ik niet te zwaar aan tillen. Het is gewoon jammer. We komen van ver en hebben hard gewerkt."