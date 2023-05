Donderdag spelen Genk en Standard bekerfinale vrouwen: "Absoluut niet eerlijk dat het in Luik is"

"We hebben al een paar jaar geen prijs gehaald. Ons laatste gewonnen kampioenschap is zeven, acht jaar terug en de laatste keer winst in de bekerfinale het jaar daarna. We staan al vijf jaar droog, dus het leeft echt wel in de club."

Maar aan de boorden van de Maas in Luik denken ze daar ook zo over. Zoë Van Eynde speelt al 10 jaar voor de Rouches en weet dat Standard snakt naar een nieuwe prijs.

"Een beker is iets speciaals, ik heb nog nooit een beker gewonnen, dus dat zou voor mij ook heel mooi zijn. Je mag er zeker van zijn, we gaan er alles aan doen om die beker mee naar huis te nemen."

Guido Brepoels is hoofdcoach van Racing Genk Ladies, een redelijk jonge groep. Drie jaar geleden stapte hij in het project en nu staat Genk voor de tweede keer in de geschiedenis in de bekerfinale.

Niet op neutraal terrein

In Genk denken ze daar toch anders over, al wil Guido Brepoels niet alleen klagen: "Hoe gaan wij daarmee om? De meisjes willen ook allemaal op termijn professioneel worden, meer verdienen. Dan moet je ook leren omgaan met deze omstandigheden."

Wordt het dan wel een eerlijke finale? Jans denkt van wel: "We zien dit gewoon als een neutraal stadion, iedereen heeft evenveel tickets. We pakken het aan als een neutrale match."

Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal bij de KBVB, verklaart de keuze: "Eigenlijk lag het akkoord al vast met Standard voor we wisten dat zij de finale zouden spelen. Sommige zaken kan je niet voorzien en voor hetzelfde geld hadden we een totaal andere finale. Dan was dit geen probleem geweest."

De grote tribune II gaat met 6.000 man gevuld zijn met Standard supporters. Aan de andere kant van het veld, in tribune I, komen de Genk supporters. "Hopelijk zijn ze met minder dan 6.000 man, zodat wij toch in de meerderheid zijn", lacht Van Eynde.

Je voelt het in Luik en Genk, de bekerfinale moet één groot feest worden. Maar is het wel een eerlijke finale? "Absoluut niet", weet Brepoels. De reden? De locatie van de bekerfinale: Sclessin.

Donderdag is het aan de speelsters

Zowel de speelsters van Genk als Standard dromen van de beker.

Bij Luna Vanzeir, speelster van Genk, begint het al te kriebelen: "Enkele dagen geleden zat ik in de auto en was ik precies de wedstrijd al aan het spelen. Dat lijkt misschien gevaarlijk omdat ik in de auto zat, maar bepaalde scenario's kwamen in me op. Ik dacht: ik mag er niet te veel over nadenken, want dan gaat dat misschien nog meer stress geven."

Op de vraag of ze een emotioneel type is, antwoordt Van Eynde: "Redelijk wel ja, ik denk dat als we de bekerfinale zouden verliezen, dat er zeker een traantje zal vloeien." En als je ze wint? "Dan ook, maar van blijdschap."