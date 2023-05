De 1e voor Genk of de 1e sinds lang voor Standard? 5 dingen die je moet weten over de bekerfinale bij de vrouwen

Vanavond is het zover: de bekerfinale bij de vrouwen tussen Genk en Standard. Het belooft een spannende wedstrijd te worden tussen de nummers 3 en 4 uit de Super League, live te volgen bij Sporza en Canvas. We zetten 5 belangrijke dingen voor je op een rij die je zeker moet weten, zodat je goed voorbereid aan de aftrap verschijnt.

1. Verrassende bekerfinale?

Anderlecht en OH Leuven domineerden de competitie, maar in de beker hadden ze heel wat minder succes. Ze werden allebei achtereenvolgens uitgeschakeld door Standard. Mogen we dan spreken over een verrassende finale? Ja en neen. De vrouwen van Standard zijn een vertrouwd gezicht in de bekerfinale, het is al hun vijfde op een rij (al werd die van 2020 nooit gespeeld). Vorig jaar verloren ze wel kansloos van Anderlecht (3-0). Voor de Genk Ladies is de finale minder bekend terrein. Zij staan er voor de tweede keer in hun geschiedenis. In 2018 verloren ze de finale tegen ... Standard.

Standard Coach Stephane Guidi tijdens de bekerfinale van vorig jaar tegen Anderlecht

2. Favoriet?

Het is moeilijk om een favoriet aan te wijzen. Dit seizoen hebben de ploegen elkaar vier keer ontmoet, twee keer in de reguliere competitie en twee keer in de play-offs. Thuis won Genk twee keer met respectievelijk 3-0 en 2-0. Op Sclessin werd het telkens 1-1. Op punten heeft Genk dus een licht een voordeel op Standard. Maar Standard eindigde op het einde van de competitie wel boven Genk in het klassement én het heeft, zoals we hierboven al aangeven, een pak meer ervaring in finales.

3. Jong en ambitieus Genk

Genk heeft de laatste jaren een opmars gemaakt in het Belgische vrouwenvoetbal. In het seizoen 2019-2020 werden de investeringen in de damesploeg opgetrokken. Coach Guido Brepoels is het uithangbord van de vernieuwde ploeg. Hij stapte drie jaar geleden in het project en is met zijn ervaring heel belangrijk voor de vele jonge speelsters. De tweede bekerfinale uit de clubgeschiedenis is dan ook geen toeval. De selectie weerspiegelt de ambitie van Genk. Zo konden ze vorige zomer met Luna Vanzeir een grote naam binnenhalen en onlangs werd ook aangekondigd dat Red Flame Charlotte Tison de overstap maakt van Anderlecht. Dit zijn de meest opvallende namen in de selectie van Genk:

Lorène Martin (30) speelt haar allerlaatste match ooit. Ze is een ervaren verdedigende middenvelder en een harde werkster. In het verleden kwam ze nog uit voor Standard. Lisa Petry kwam in 2021 over van Standard Femina. Ze is rechtermiddenvelder, kan makkelijk scoren (14 goals dit seizoen) en zit intussen bij de selectie van de Red Flames. Luna Vanzeir, zus van, is een van de spitsen van het team. Het 20-jarige talent maakte in 2021 haar debuut voor de nationale ploeg. Sien Vandersanden is de kapitein van de ploeg, maar momenteel is het nog twijfelachtig of de linkermiddenvelder kan spelen in de finale. De laatste competitiematch was ze nog geblesseerd.

Van links naar rechts: Lorène Martin, Lisa Petry, Luna Vanzeir en Sien Vandersanden

4. Ervaring en traditie bij Standard

Standard Femina is lange tijd de grootste ploeg van België geweest. Anderlecht zit nu aan zes titels na elkaar, maar tussen 2011 en 2017 pakte Standard er acht op een rij. De 20-voudige landskampioen is ook de enige Belgische club die de BeNe League won, een competitie met Nederlandse en Belgische ploegen die van 2012 tot 2015 liep. Maar de laatste jaren speelt Standard toch wat tweede viool in België. De laatste titel dateert van 2017 en hun achtste en laatste beker van 2018. Toen versloeg het in de finale zowaar Genk. Standard is vastberaden om snel weer de aansluiting te maken met Anderlecht en OHL. Onlangs kondigden ze op een persconferentie aan dat ze weer meer willen inzetten op de vrouwenploeg, om net als vroeger mee te kunnen dingen voor de titel. Een paar belangrijke speelsters uit de ploeg van coach Stephane Guidi:

Noémie Gelders is sinds dit seizoen terug bij de ploeg. De 26-jarige linksbuiten won vorig jaar nog de titel en beker met Anderlecht. Ze werd, samen met aanvaller Hanne Merckelbach, topschutter van Standard in de competitie met 15 goals. Maud Coutereels speelt, na twee passages in Lille, terug voor de Rouches. De zeer ervaren centrale verdediger speelde met de Flames het EK 2017 en heeft in totaal 90 caps. Zoë Van Eynde is linksachter en speelt al 10 jaar voor de Rouches. Zij weet als geen ander dat Standard snakt naar een nieuwe prijs. Welma Fon is een vinnige flankaanvaller die met haar snelheid het verschil kan maken. Ook zij zit in de selectie van de Flames.

Van links naar rechts: Noémie Gelders, Maud Coutereels, Zoë Van Eynde en Welma Fon

5. De controversiële locatie

De bekerfinale wordt gespeeld op Sclessin en dat zorgt toch voor wat ophef. Genk-coach Guido Brepoels gaf al aan dat dat absoluut niet eerlijk is. Standard heeft dus het 'thuisvoordeel'. Maar een geslepen vos als Brepoels zal dat schijnbare nadeel ongetwijfeld uitspelen in het voordeel van Genk. Voor het Belgische vrouwenvoetbal is het alvast niet slecht dat de finale in Wallonië plaatsvindt. De nationale vrouwenploeg speelt traditioneel in Leuven. Daarnaast is er qua speelsters een beetje overwicht van Nederlandstalige speelsters bij de Flames en ook qua Waalse clubs heb je alleen Standard en Charleroi. Standard hoopt dus dankzij het thuisvoordeel op massale steun van de Luikse fans. Er is sprake van 6.000 'thuisfans'. Stiekem hopen ze het toeschouwersrecord voor een match in België bij de vrouwen te verbeteren. Dat is nu nog in handen van OH Leuven en Club YLA, die het eind december braken in het kader van de Warmste Week.

Wie zal Anderlecht opvolgen als winnaar van de Beker van België voor vrouwen? Ontdek het vanavond vanaf 17.45u op canvas of via de livestream op sporza.be of in de app.

De mannelijke collega's in Genk staan ook volledig achter hun team