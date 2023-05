BEKIJK: Vrouwen Standard winnen 9e Beker van België na verlengingen, Genk breekt na owngoal

Het venijn zat hem in de staart op Sclessin. Het was wachten tot de extra tijd van de tweede helft voor wat opschudding. In de 99ste minuut kwakte Gelders tegen de grasmat en kreeg Standard een penalty in cadeauverpakking.

Coutereels nam als kapitein haar verantwoordelijkheid vanop de stip, maar stuitte op een sterke Van Seijst. Zo kreeg het publiek waar voor zijn geld en gingen we naar verlengingen.

In die verlengingen was Standard duidelijk de sterkste tegen een Genk dat door zijn beste krachten heen leek. Eerst werkte Camps de bal knullig in eigen doel en niet veel later klopte ook Van Eynde de Genkse doelvrouw. Vijf minuten voor affluiten zette Jansen de zware 3-0-cijfers op het bord.

Standard mag zo zijn negende Beker van België de lucht in steken. Racing Genk druipt teleurgesteld af en laat na om geschiedenis te schrijven met een eerste bekerwinst.