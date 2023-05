Sportarts vindt testen op "doeminfectie" corona niet nodig: "Wie ziek is, laat je gewoon niet sporten"

"We moeten afstappen van het idee dat covid een veel ernstigere infectie zou zijn dan een andere infectie. Ik heb de indruk dat het in het wielrennen "een doeminfectie" is. Maar eigenlijk is het helemaal niet meer nodig om rigoureus te testen."

"Er wordt bij corona vaak gesproken over het risico op hartproblemen, maar die komen evenzeer voor bij een zware maag- of longontsteking."

Evenepoel reed gisteren wel nog een tijdrit. Is dat dan gevaarlijk? "Er is geen bewijs voor dat mensen die positief testen, maar geen symptomen hebben, grotere gezondheidsproblemen kunnen hebben", aldus Teulingkx.

Wordt er daarom ook vaker gecontroleerd in het peloton? "In het wielrennen doen ze routinetesten om veilig te spelen. De keerzijde van de medaille is dan dat je soms sporters krijgt die geen symptomen hebben, maar wel positief testen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Evenepoel geen symptomen had en niet ziek was."

Zijn coureurs dan meer vatbaar voor het virus? "Neen, daar is geen bewijs voor", zegt Tom Teulingkx in De Ochtend op Radio 1. "Maar wielrenners zijn topsporters en mensen die zeer scherp staan."

Remco Evenepoel heeft samen met enkele andere collega's in de Giro nog eens bevestigd dat het coronavirus nog niet verdwenen is. In andere sporttakken lijken testprocedures een ver verleden, in de wielersport blijft men waakzaam.

"Iemand die ziek is, kun je niet laten voortdoen"

Tom Teulingkx benadrukt wel dat Soudal-Quick Step en Remco Evenepoel de "terechte beslissing" hebben genomen. "Als je ziek bent, dan staat dat los van het positieve testresultaat."

"Testen zijn gewoon een hulpmiddel. Je moet kijken naar de persoon zelf, naar de topsporter of de patiënt. Iemand die ziek is, kun je niet laten voortdoen. Als je sport als je je niet lekker voelt of koorts maakt, is het risico op een veel zwaardere infectie enorm groot."

Al blijft het een evenwichtsoefening. "Je moet anderzijds ook opletten dat je geen beslissing neemt op basis van een positief resultaat bij iemand die zich een dagje niet goed voelt. Een positief resultaat wil nog niet zeggen dat je een infectie hebt."

"Het gevaar is dat we ons laten leiden door allerlei testen die we routinematig toepassen zonder dat er klachten zijn. Als we zouden testen in de Jupiler Pro League, zouden we ook positieve gevallen vinden."

Maar de boodschap verandert niet: "Wie ziek is, laat je niet sporten. Of dat nu corona, griep of bronchitis is. Dan heb je rust nodig."