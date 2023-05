La vita è bella voor Remco Evenepoel in de Giro. Voor extra stress lijkt de roze leiderstrui allerminst te zorgen bij onze landgenoot. Tijdens de eerste rit in lijn vond de wereldkampioen zelfs tijd om zijn vrouw Oumi een high five te geven langs de kant van de weg: "Alleen jij doet zoiets", lachte ze bij een video van het bewuste moment.