Heeft België er wereldtopper bij in speerwerpen? "Idolen kloppen, is droom die werkelijkheid wordt"

Het seizoen is slechts enkele maanden oud, maar toch heeft Timothy Herman nu al getekend voor een van dé Belgische atletiekprestaties.

Onze landgenoot veegde het 24 jaar oude Belgische record van de tabellen, klopte wereldkampioen Anderson Peters én verdiende een WK-ticket. Van een visitekaartje gesproken.

"Het is nog altijd moeilijk te geloven. De laatste weken liep het vlot op training, maar dit had ik nu ook niet verwacht. Om in Nairobi tussen mijn idolen te staan en ze dan ook nog eens te kloppen, is een droom die werkelijkheid wordt", vertelt Herman.

Wrijf u niet in de haren als u nog nooit van onze landgenoot had gehoord. Herman stond in de jeugdreeksen te boek als een wereldtopper, maar bleef bij de profs voorlopig onder de radar door aanhoudend blessureleed.

"Last aan de schouder, knieklachten of een stressfractuur in mijn onderste rugwervel, ... Elk jaar was er wel een blessure die roet in het eten gooide. Ik ben vaak met last blijven trainen, waardoor ik de speer niet kon gooien zoals ik wilde."