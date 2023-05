Speerwerper Timothy Herman klopt wereldkampioen: BR en ticket voor WK erbovenop

Timothy Herman heeft voor dé Belgische atletiekprestatie van het nog jonge seizoen gezorgd: de 32-jarige speerwerper verpulverde op de Golden Meeting in Nairobi het 24 jaar oude Belgische record. Met 87,35 meter klopte hij wereldkampioen Anderson Peters uit Grenada én verdiende hij een ticket voor het WK. Van een topdag gesproken. Voor de OS-limiet was hij 6 weken te vroeg.

87,35 meter is wereldtop

De Kip Keino Classic in Kenia wordt georganiseerd door het Belgische sportevenementenbureau Golazo, dus zijn er ook enkele Belgische atleten van de partij in Afrika.



Maar ze doen meer dan alleen deelnemen, ze winnen. Achtvoudig Belgisch kampioen Herman wierp de speer van 800 gram liefst 87,35 meter ver. Daarmee verbeterde hij het Belgisch record van Johan Kloeck van 23 mei 1999 (83,65 m).



Opvallend: Johan Kloeck is nu samen met Luc van Maldegem Hemans coach.



De atleet van ACME Zomergem versloeg geen kleintjes op de Afrikaanse topmeeting: hij ging ruim 1,5 meter verder dan wereldkampioen Anderson Peters uit Grenada (85,72 m). De Egyptische dubbele Afrikaanse kampioen Ihad Abdelrahaman was met 81,04 m derde.



Hermans prestatie is de derde beste wereldwijd dit jaar. Vorig seizoen konden amper 9 atleten verder gooien. "Deze overwinning komt vrij onverwacht, hoewel ik goed getraind had voor deze competitie. Ik ben helemaal opgewonden. Ik gooi sowieso nog een paar keer voor het WK." Zijn worp van vandaag was ook een meetingrecord.

Eindelijk blessurevrij trainen loont

Herman hoort al sinds zijn jeugd tot de wereldtop in het speerwerpen, maar veelvuldig blessureleed remden zijn carrière steevast af. Het EK vorig jaar was nog maar zijn eerste grote internationale kampioenschap. Hij eindigde er 10e met 74,84m.



Zijn persoonlijke record dateert van 30 mei 2019, toen hij 80,48m wierp in Heusden-Zolder. Zijn beste worp dit jaar was tot voor vandaag 77,48m op 12 maart in Leiria in Portugal.



Eindelijk kon hij een periode blessurevrij trainen, de omstandigheden in Nairobi deden de rest.



Toch nog geen olympisch ticket: 6 weken te vroeg