Amerikanen Fred Kerley en Sha'Carri Richardson zijn pijlsnel op eerste DL-meeting

Het atletiekseizoen staat voor heel veel atleten in het teken van het WK, dat vanaf 19 augustus plaatsvindt in Boedapest. Nog meer dan 3 maanden dus en daarom is het nog wat vroeg om nu al piekprestaties te verwachten.



Sha'Carri Richardson deed op de 100 meter nochtans haar best. Ze liet de klok stoppen na 10"76. Bij de mannen was Fred Kerley dan weer snel op de 200 meter. Hij dook als enige onder de 20 seconden: 19"92.



Met Thomas Carmoy was er ook een Belg aanwezig in Doha. De hoogspringer, goed voor brons op het EK indoor, maakte zelfs zijn debuut op een Diamond League-meeting. Maar hij geraakte niet verder dan 2,15 meter, terwijl zijn record in de openlucht 12 centimeter hoger is.