Karl en José zagen "goed nieuws" voor de leider: "Er is veel animo om te werken"

Na het eerste weekend in hun Giro is de kop er al af voor de Italianen: Jonathan Milan heeft de tweede etappe gewonnen. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer staan in ons Giro Magazine stil bij de ritwinnaar, de hectische slotfase en de etappe van maandag.

"Daar dient de Giro voor: een nieuwe naam die wint"

Karl: "Jonathan Milan wint. Dat zegt ook iets over de aanwezige sprinters in deze Giro." José: "Ja, al is het jammer dat enkele spurters er niet bij waren na die valpartij. Maar je leert nieuwe namen kennen en daar dient zo'n Giro voor." "Al is Milan ook geen nieuwe naam. Hij heeft een geweldig lichaam: 1,94 meter. Daar moet je niet tegen boksen. En dus ook niet tegen sprinten." Karl: "Hij is nog maar 22 jaar en werd wereldkampioen en olympisch kampioen in de ploegenachtervolging. Hij werd ook 12e in Kuurne en heeft dus heel veel potentieel." "We weten dat de renners uit de achtervolging wereldtoppers zijn. Hij zal de Tour niet winnen zoals Bradley Wiggins, maar hij gaat wel een geweldige carrière tegemoet."

"Kaden Groves? Er was geen superduidelijk beeld"

Karl: "Stond je hart stil bij die valpartij op 3,4 kilometer van de finish?" José: "Ja, maar ook voordien al. Het peloton reed op zo'n lange en brede weg. Ik denk dan: ga even een steegje in en keer dan terug. Dan zit alles op een lint. Nu zaten ze met een vijftal ploegen naast elkaar en zetten ze elkaar onder druk." Karl: "Er wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar Kaden Groves bij die val. Maar hij heeft er weinig mee te maken." José: "We hebben het met 35 vergrootglazen bekeken, maar er was geen superduidelijk beeld. We denken toch dat het iemand anders is geweest, maar het is doodjammer dat het gebeurd is." Karl: "Onder meer Tao Geoghegan Hart verloor 15 seconden. Het bewijst dat je je man voorin moet houden." José: "Ja, Ineos zat er aanvankelijk, maar verloor nu toch tijd. Een rechte en brede weg is niet altijd minder gevaarlijk."

"Maandag krijgen we weer een sprint, maar met een andere groep"

Karl: "Wat is het nut van een vlakke etappe van 200 kilometer in een grote ronde?" José: "Ik zou het niet weten. Je gaat een kwartier weg en er is nog niets gebeurd. Het hoeft niet." "Een grote ronde hoeft ook geen 3.500 kilometer te zijn. Geef dan beter een langere etappe in de bergzone. Maar dit is ook typisch de Giro: wandelen in een lange rit." Karl: "Ook morgen krijg je weer zo'n lange etappe." José: "Maar het is wel een andere finale. Het wordt weer een sprint, maar anders. Het is mogelijk dat iemand als Bauke Mollema op die bergjes in het slot werkt voor Mads Pedersen om de zwaardere sprinters daar te lossen." Karl: "Er zijn niet veel sprintersetappes, wel veel kandidaten. Dat is goed nieuws voor de leider?" José: "Ja. We hebben gezien dat er vandaag veel animo was om te werken. Morgen wordt het iets anders. We krijgen een andere groep aan de finish."