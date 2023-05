Oplossing in de maak voor dreigende annulatie van klimtijdrit? Knoop wordt eerstdaags doorgehakt

De klimtijdrit naar de monsterlijke Monte Lussari moet op de voorlaatste dag van de Giro voor "spettacolo" zorgen.

Maar het geitenpad waarop de renners naar boven moeten klauteren, is te smal voor ploegauto's. De mecaniciens zouden daarom bij de voet van de klim overstappen op een motor.

Alleen is er op de top van de loeisteile beklimming te weinig ruimte om al die renners en motoren een plek te geven.



Een organisatorische chaos dus. De UCI verstuurde daarop een mail naar de Giro-organisatie om te wijzen op die problemen.

Annulatie van de klimtijdrit dreigde, maar nu lijkt na de ploegleidersvergadering toch een oplossing in de maak te zijn.

In het vlakke eerste gedeelte van de klimtijdrit zal achter elke renner een ploegauto rijden. Op de klim zal elke renner gevolgd worden door een mecanicien die achterop een motor zit met een reservefiets op de rug.



De UCI en RCS bekijken wel nog of het mogelijk is om de renners te laten starten volgens het systeem van de openingstijdrit. Met om de 22 starters een renner van hetzelfde team. Zo zouden de ploegen niet in de problemen geraken qua personeel.

Een van de komende dagen zullen de bevoegde commissarissen in de Giro een beslissing nemen.