Antwerp-directeur: "Union is voor mij de titelfavoriet"

Kersvers bekerwinnaar Antwerp begint als nummer 3 aan de Champions' Play-off.

"We gaan sowieso voor het hoogst mogelijke in de play-offs", bevestigt directeur Sven Jaecques in Extra Time. "Het is een cliché, maar we proberen altijd onze volgende wedstrijd te winnen."



Voor de titel moet Antwerp voorbij Genk en Union. Jaecques kijkt vooral naar Brussel. "Union is voor mij de titelfavoriet. Omdat het al twee jaar erg stabiel presteert, in elke competitie. Knap."



En met een 3e plaats? "Dan is het seizoen half geslaagd voor Antwerp", antwoordt Jaecques. "We gaan alleszins iets proberen neer te zetten."