Antwerp zet zich meteen in de slipstream van Genk na winst bij Union

Union - Antwerp in een notendop:

Valse start voor Union

Geen sprake van vermoeidheid bij Antwerp na de bekerfinale tegen KV Mechelen, de kersverse bekerwinnaar ging tegen Union onverstoord door op zijn elan. Net voor halfweg de eerste helft klom The Great Old op voorsprong. Na een snelle omschakeling schilderde Bataille de bal op het hoofd van Ekkelenkamp en die kopte van dichtbij raak.



Een valse start voor Union en amper tien minuten na de 0-1 keek de thuisploeg al tegen een dubbele achterstand aan. Burgess leverde de bal in bij Keita en na een knappe één-twee met Vermeeren maakte de OHL-huurling het oog in oog met Moris beheerst af. 0-2 na een halfuur.



Een flinke tik voor Union, dat er nadien niet in slaagde om het tij te keren. Een slappe kopbal van Boniface in de handen van Butez, meer had de vicekampioen niet te bieden.