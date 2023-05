Wil Antwerp 10 miljoen betalen voor Mandela Keita? "Onhaalbaar, hij speelt volgend seizoen weer in Leuven"

Het was een van de opvallendste acties op de wintermercato en ook een van de meest geslaagde: Mandela Keita die op huurbasis van OHL naar Antwerp trok.



Op de Bosuil ontpopte de 20-jarige defensieve middenvelder zich meteen tot een vaste waarde.

"Het was op zich al raar dat OH Leuven met ons is meegegaan om Keita te verhuren. We hadden nooit gedacht dat dat zou lukken", zegt Sven Jaecques in Extra Time.

"Keita was heel ontgoocheld bij OHL. Ik begreep de redenering van hun CEO dat andere lucht hem deugd zou doen en dat bij Antwerp wat waarde zou kunnen creëren."

Bij Antwerp waren ze ontzettend gelukkig met de komst van Keita. "Stel je voor dat we hem niet hadden. Op dat moment wisten we ook niet wanneer Yusuf zou terugkeren."