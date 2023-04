"Het is mooi onvoorspelbaar": 4 bekende fans over de kansen van hun club in de play-offs

Wij stelden Pat Krimson, Bart Aerts, Luk Wyns en Rik Verheye allemaal 2 vragen:



Waarom wordt jouw ploeg kampioen? Als jouw ploeg geen kampioen wordt, wie dan wel?

Genk - Pat Krimson (dj en muziekproducer): "Ik breng geluk"

Genk wordt kampioen, omdat we het beste voetbal gespeeld hebben dit seizoen. PUNT! Ik heb het gevoel dat het zal lukken. We zijn ook als leider uit de reguliere competitie gekomen.



De laatste weken spelen we iets minder goed, maar ik zie heel veel spelers die terugkomen. En dus gaan we die Champions’ Play-offs met een volledige kern kunnen aanvatten.



Munoz komt terug. Die hebben we enorm gemist, met zijn assists en zijn goals. Dat is een key player. En met Tolu hebben we een type Onuachu, waarmee we andere opties hebben dan met Samatta. We hebben dus wat extra troeven voor de play-offs.



Ik ga ervan uit dat we de 3 thuismatchen gaan winnen en dan is er al veel mogelijk, hé… Te beginnen met de match van zondag tegen Club Brugge. Ik doe de warming-up voor de match, voor de drie matchen trouwens, en ik breng altijd geluk. (lacht)



Maar het was de laatste wedstrijden dus wat minder, maar ik heb altijd het gevoel dat het bij Genk “5 voor 12” moet zijn vooraleer ze in gang schieten. Het moet om de knikkers gaan en dan is het volle focus.



Zondag Brugge? Ik heb altijd een goed gevoel tegen Club Brugge. Ze hebben wel een boost gekregen, maar thuis moeten we ze gewoon pakken. Ik verwacht een heel sterk Genk.

Genk wordt kampioen, omdat we het beste voetbal gespeeld hebben dit seizoen. En we beschikken weer over een volledige kern.

Wie het wordt, als het Genk niet wordt? Als Brugge tegen ons verliest, is het daar al mee gedaan in principe. Ik ben ook blij dat Brugge erbij is in plaats van Gent, voor de duels tegen Antwerp.



Want dat zijn altijd matchen op het scherpst van de snee. Dat is pittig, want tussen die supporters werkt het ook niet zo goed. (lacht)



Ik denk dat Union heel sterk is. Als je ziet hoe die ook op Kortrijk uit een verloren positie terugvechten. Je moet het maar doen. Union blijft een gevaarlijke.



En ik hoop dat die van Antwerp eens goed doorzakken na de bekerfinale, maar dat is ook nog niet zeker, hé. Of ze winnen of verliezen van KV Mecelen zal ook een rol spelen. Woensdag moeten ze naar Union, daarna volgt Genk.



Genk kan moeilijk de nul houden, maar we scoren wel gemakkelijk. Dus we moeten van onze eigen kracht uitgaan en gewoon altijd opletten dat we niet in het mes lopen.

Pat Krimson zweept de fans van Genk op.

Union - Bart Aerts (maker van docu Allez l'Union! en gelijknamig boek): "Union heeft nu ervaring"

Ik denk al een tijdje, ook tijdens de competitie, dat Union dit jaar zal kampioen worden. Ik voel dat ze nu de ervaring hebben die ze vorig seizoen misten.



Ze hebben zich in de vorige play-offs laten ringeloren door Club Brugge en dat gaat nu niet gebeuren. Hoe cool zou het zijn dat een ploeg die in de jaren 30 grossierde in titels het nu opnieuw haalt.



Je voelt dat Genk niet de maturiteit heeft als ploeg om heel constant te zijn. Ik hoor Teddy Teuma al heel het seizoen zeggen: “Wacht maar tot de play-offs.” Het is moeilijk uit te leggen. Het is niet dat zij op reserve spelen, maar die play-offs zitten wel al in hun achterhoofd.



Van der Heyden, Kandouss, Morris, Teuma… Iedereen die er al bij was in 1B, aangevuld met topaanwinsten als Adingra en Boniface maken dat de mix nu nog straffer is. En de ervaring van "Hoe moeten we dat aanpakken?" hebben ze nu als surplus.



Dat en het feit dat ze op gelijke voet vertrekken met Genk en geen achterstand moeten ophalen, maakt dat zij de te kloppen ploeg zijn.



Op basis van de competitie zijn er maar 3 ploegen die aanspraak mogen maken op de titel. Afwisselend zijn er periodes geweest dat Antwerp, Genk of Union de sterkste waren. Club Brugge zou bizar zijn. De bekerfinale voor Antwerp kan in beide richtingen werken. Zowel als boost als ontgoocheling. Maar als het niet Union wordt, dan gun ik het Genk het meest.

Antwerp - Luk Wyns (scenarist en acteur): "Ik weet het niet"

Antwerp was sterk begonnen, zat dan in een dip, maar nu zijn we weer goed bezig. Niet met knallend voetbal, maar wel heel rationeel. Hoe zal zich dat allemaal ontspinnen tegen die andere ploegen? Ik weet het niet!



En dat is het mooie aan voetbal. Het is niet altijd de rijkste of de meest talentvolle ploeg die het haalt. Er komt wat geluk bij kijken. Het is mooi onvoorspelbaar.



Ik denk dat ik mij een beter beeld over Antwerp ga kunnen vormen na de bekermatch. De terugkeer van Vincent Janssen zal een grote factor zijn, want met hem erbij scoren we veel meer.



De laatste twee weken zijn mijn prognoses al 8 keer veranderd. En zeker na die onwaarschijnlijke ontknoping op de laatste speeldag. Wat voor een metamorfose dat armtierige Club Brugge heeft gemaakt naar een ploeg die functioneert zoals ze dit seizoen nog maar weinig getoond heeft.



Union? Daar kan Antwerp wel van winnen en die hebben het vorig jaar ook nipt verloren. Momenteel geef ik ze alle vier evenveel kans!

Of de beker een boost zal geven? Er is niks wat de uitputting meer tegengaat dan

succes. Niet enkel in sport, maar ook in de kunst. Als je succes hebt, leef je op een wolk en hoef je zelfs niet meer te slapen.



De inspiratie komt vanzelf. En voetbal heeft te maken met zelfvertrouwen en flow. Het zit allemaal "in het koppeke", hoor. Er komt een soort van helderziendheid. Je vindt je medespelers blindelings, iedereen heeft vertrouwen, iedereen reageert als een geoliede machine.



Ik heb het gevoel dat er met Club Brugge iets gebeurd is in die laatste match dat hen weerbaarder maakt tegenover falen. Ik denk wel dat ze kunnen falen en terugvechten, maar ze staan te veel punten achter.



Luk Wyns met de liefdevolle kleuren om zijn nek.

Club Brugge - Rik Verheye (acteur): "Zeg nooit nooit"

Het is verleidelijk om te zeggen: ze gaan all the way. Maar dat is beroepsmisvorming. Ik denk het niet. Het seizoen is voor een groot deel goedgemaakt, doordat ze de Champions' Play-offs gehaald hebben.



Dat is echt wel de grote verdienste van Rik De Mil, die zijn ploeg opnieuw heeft laten

voetballen. Ik weet ook dat de spelers veel respect voor hem hebben en voor hem door het vuur gaan.



Dat zag je ook in de laatste wedstrijd. Sommige spelers zijn echt weer een goeie vorm aan het vinden en dat is wel heel frappant.



Maar zeg nooit nooit. Het coole is dat Club Brugge voor het eerst de play-offs speelt zonder dat er iets moet. Het is al een succes dat we het gehaald hebben.

Maar als we zondag tegen Genk winnen, dan weet je nooit natuurlijk. Dat zou top zijn. Maar ik wil daar nog niet te veel aan denken, want ik ben nog aan het bekomen van de zondagnacht. (bulderlacht)



Het was een stevige nacht en ik heb ook met spelers staan babbelen. Het is wel chic en je kan met geen beter gevoel in die play-offs gaan. Dit is het beste scenario ooit: los van hoeveel punten je achterstaat, kan je onbezonnen en bevrijd gaan spelen.



Maar vele Club-supporters vinden met mij wel dat Union het verdient om kampioen te worden. Ik vind dat die heel het seizoen top waren. Vooral ook met het parcours dat ze afgelegd hebben in Europa.



De matchen tegen Union Berlin en Leverkusen waren echt straf. Zeker als je weet dat die dreigden een onehitwonder te worden na het seizoen van vorig jaar. Karel Geraerts heeft dat echt met verve gedaan zonder Undav, Nielsen, Vanzeir… Dan ben je wel straf. Je ziet dat het een collectief blok is en daar kick ik echt op.

Rik Verheye is naast acteur ook een fervent supporter van Club Brugge.