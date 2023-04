Bashir Abdi: "Als iemand het Europees record wil verbeteren, dan ben ik het wel"

Loopschema uitgetekend voor record

Een immer goedlachse Bashir Abdi straalt na de persconferentie voor de marathon van Rotterdam nog meer zelfvertrouwen uit dan gewoonlijk: "Ik heb een hele goede voorbereiding achter de rug. Rotterdam is er klaar voor en ik kijk er enorm naar uit!"

Bashir verbeterde vorige maand in Gent, in erbarmelijke weersomstandigheden, het Belgisch record op de halve marathon en sindsdien ging z'n conditie in stijgende lijn.

De dag erna vertrok Abdi meteen terug op hoogtestage naar Ethiopië.

"Ik heb veel extra kilometers gelopen en alles verliep naar wens. Gent was een heel goede test waar ik veel vertrouwen uit geput heb."

Anderhalf jaar is het intussen geleden dat Abdi z'n record liep in Rotterdam. Hij hoopt vooral dat het record ook na zondag op zijn naam staat. "Het schema dat we hebben uitgetekend is met het oog op het Europees record. En als iemand dat record wil verbeteren, dan ben ik het wel."