Na “leven als een pater op een berg”: Koen Naert is klaar voor marathon Rotterdam

Callewaert is een belangrijke schakel in het team rond Naert. “Mensen denken dat marathonlopers het alleen doen, maar dat klopt niet”, benadrukt de atleet. “Vaak lig ik minstens een uur per week op de tafel van Vincent en dat is veel meer dan enkel masseren. Hij is bijvoorbeeld ook heel alert voor wat ik vertel op tafel en voor het mentale.”

Na een laatste lange duurloop - 37 kilometer - tien dagen voor de grote afspraak, wordt hij er nog eens stevig onder handen genomen. “De benen van Koen zijn geen onbekend terrein meer voor me, ik merk dat hij in vorm is”, lacht Callewaert, die in zijn praktijk SQUADT wel meer sporters over de vloer krijgt.

Koen Naert legde de basis voor zondag in Kenia, maar het helemaal op punt stellen voor de marathon gebeurt gewoon bij hem thuis in Oostkamp. En ook wel op de massagetafel van Vincent Callewaert in Waregem.

De benen van Koen zijn geen onbekend terrein voor me, ik kan voelen dat hij in vorm is!

Zoeken naar de perfecte marathon

Die schakel helpt hem op weg naar het eerste grote doel van het jaar: 2u08'10" of de limiet voor deelname aan de marathon op de Spelen van Parijs. Het PR van Naert staat op 2u07'39". “Ik zal mijn op één na snelste tijd ooit moeten lopen”, weet Naert.

“Intrinsiek had ik die chrono al een paar keer kunnen lopen: bij mijn tiende plek op de Spelen van Tokio of mijn Europese titel in Berlijn. Eigenlijk zelfs toen ik in Valencia 2u08'41" liep, want dat was na een toiletstop en 34 kilometer alleen lopen.”

Dat toont aan dat er bij een scherpe tijd op een marathon veel meer komt kijken dan een goeie voorbereiding. “Eigenlijk heb ik nog maar één marathon gehad waarvan ik kan zeggen: die was bijna perfect. Het was mijn tweede marathon ooit, in 2015. Strijd tot het einde, goed weer en weinig wind, een vlak parcours.”

“Dat was één marathon op het dozijn dat ik er intussen gelopen heb, dat is dus een heel laag percentage. En al acht jaar geleden, dus het mag nog wel eens allemaal goed vallen, graag”, lacht Naert.