Atleet Dieter Kersten moet rusten door RED-S syndroom: "Blij dat oorzaak gevonden is"

"Aan de andere kant is er geen snelle oplossing voor het RED-S syndroom. De eerste stap is om lichaam en geest de tijd te geven om te herstellen. De tijd die daarvoor nodig is, varieert van een paar maanden tot meer dan een jaar."

"De oorzaak van dit syndroom is in de meeste gevallen een te lage energieopname over een langere periode. Naast voeding zijn ook herstel, slaap, stress en training belangrijke factoren."

Het geeft me innerlijke rust dat de oorzaak gevonden is, maar aan de andere kant is er geen snelle oplossing.

"In die periode moeten fysieke activiteiten tot een minimum beperkt worden. In mijn geval is dat 3x per week een rustig loopje van 40 minuten. Het wordt tijdens de herstelperiode en ook daarna cruciaal om goed samen te werken met een RED-S expert en een voedingsdeskundige."



"Als alle parameters weer normaal zijn, is dat een teken dat mijn lichaam hersteld is en ben ik klaar voor de volgende stap: opnieuw gaan trainen en de dagelijkse energieopname in functie van training blijven monitoren."

"In tussentijd ga ik de komende maanden gebruiken om dingen te doen die ik niet kan doen in mijn leven als atleet", aldus Kersten, die afsluit door zijn hele entourage te bedanken voor de "onvoorwaardelijke steun in goeie en kwade dagen".