Heinrich Haussler (39) hangt fiets aan de haak vanwege hartproblemen

Eind vorig jaar werd bij een controle van zijn hart een hartafwijking vastgesteld bij Heinrich Haussler. De risico's om nog langer in het peloton mee te fietsen, waren te groot.

Haussler zet dan ook op 39-jarige leeftijd een punt achter zijn profcarrière. De zoon van een Duitse vader en Australische moeder heeft 22 overwinningen op zijn palmares staan, waaronder een rit in de Tour in 2009.

In dat jaar werd hij ook 2e in Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Hij nam ook deel aan 12 grote rondes en won een etappe in de Vuelta in 2005.

“Ik begon mijn carrière in 2005. Ik ben nu 39 jaar oud en ben achttien jaar prof geweest”, vertelt Haussler. “Deze sport is mijn levensstijl geworden. Er zijn tranen van vreugde, maar er is ook het verdriet dat ik moet stoppen. Ik ben wel gelukkig dat ik het meeste uit de sport heb gehaald."



Haussler verdwijnt niet helemaal uit de sport, want hij gaat aan de slag als sportief directeur bij zijn ploeg Bahrain-Victorious, waarvan hij 7 jaar de kleuren verdedigde.